«Астарта» інвестує у сільгосптехніку 10 млн. дол.

Агропромхолдинг "Астарта-Київ", один з найбільших аграрних холдингів України, в 2010 році в рамках реалізації стратегії розвитку планує інвестувати до 10 млн. дол. США в придбання сільськогосподарської техніки та устаткування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Всього планується поставка більше 90 одиниць нової техніки. Зокрема, будуть придбані польові сіялки і культиватори, трактори, навантажувачі, а також спеціальне устаткування для внесення добрив.

План буде реалізовано за рахунок залучення довгострокових кредитних ресурсів.

Програма розширення парку техніки безпосередньо пов`язана із збільшенням посівних площ і планами подальшого зростання компанії. Нова сільськогосподарська техніка використовуватиметься вже в посівній кампанії поточного року.

Крім того, агропромхолдинг планує до кінця 2010 р. придбати більше 100 одиниць сільгосптехніки виробництва України і країн СНД.

Як наголошується в повідомленні, нова техніка дозволить підвищити ефективність виробництва, скоротити витрати, оптимізувати логістику і підвищити рівень обслуговування клієнтів.

Довідка УНІАН. ASTARTA Holding N.V. контролює агропромисловий холдинг «Астарта-Київ», який є одним з лідерів цукрової галузі України.

«Астарта-Київ» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, діяльність якого пов`язана з виробництвом цукру, а також з вирощуванням, обробкою і торгівлею сільськогосподарською продукцією. До складу холдингу входять 5 цукрових заводів, а також 37 агрофірм, які обробляють понад 135 тис. га землі. Виробничі активи зосереджені в Полтавській, Вінницькій і Хмельницькій областях, головний офіс розташований в Києві.

Підприємства агропромхолдингу «Астарта-Київ» в сезоні 2009-2010 рр. скоротили виробництво цукру на 4%, або на 10 тис. тонн, - до 225 тис. тонн.

ASTARTA Holding N.V. є публічною компанією, акції холдингу з серпня 2006 року котируються на Варшавській фондовій біржі.