У Кіровоградській області скоротилося виробництво м'яса на 6,7%

У Кіровоградській області у січні 2010 року виробництво м`яса скоротилося на 6,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 4,2 тис. тонн, виробництво молока – на 1,3%, до 15,7 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в Кіровоградській області.

Згідно із повідомленням, виробництво яєць за вказаний період збільшилося на 0,4% – до 28,5 млн. штук.

Співвідношення загальної кількості вирощеної худоби і птаті до реалізації на забій у сільськогосподарських підприємствах склало 180,9% (у 2009 році – 132,8%).

У січні в області поголів`я великої рогатої худоби зменшилося на 3,5% – до 131,8 тис. голів, зокрема корів – на 3,1%, до 71,5 тисяч.

Водночас, збільшилася кількість свиней – на 18,5%, до 259,1 тис. голів, овець і кіз – на 0,7%, 41 тис., птахів усіх видів – на 4,4%, 4 млн. 093,8 тисяч.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надій молока від однієї корови (по середньому поголів`ю) зменшився на 3%, або на 7 кг, і склав 226 кг Середньодобовий приріст великої рогатої худоби при вирощуванні, вигодовуванні і нагулі зменшився на 31 кг, до 358 кг, свиней – на 12 кг, до 244 кг