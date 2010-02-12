Наступним аграрним міністром може стати Рижук

Голова комітету ВР з питань аграрної політики і земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК не виключає, що екс-губернатор Житомирської області і екс-міністр аграрної політики, "регіонал" Сергій РИЖУК може стати наступним міністром аграрної політики.

Про це М. Присяжнюк повідосив журналістам вчора пізно увечері у Житомирі на прес-конференції.

"Сергій РИЖУК, - вважає він, - має всі шанси стати міністром агрополітики в наступному уряді".

При цьому М.Присяжнюк уточнив, що "таку можливість у Партії регіонів не виключають".

Глава аграрного комітету ВР також уточнив, що "у С.Рижука є власний план виведення аграрного сектора економіки країни з кризи".

М.Присяжнюк відзначив, що "С.РИЖУК також цілком може стати і новим губернатором Житомирської області як людина, яка успішно працювала вже на цій посаді, і як керівник, готовий за короткий період вивести область із стану депресивності".

Голова аграрного комітету ВР також додав, що "не виключає можливості того, що сам очолить Житомирську облдержадміністрацію, оскільки вже має досвід роботи першим заступником голови губернатора області (М.Присяжнюк працював віце-губернатором під час головування Житомирською ОДА Миколи РУДЧЕНКА, нині - народного депутата від Блоку Литвина), а пізніше - першим заступником у житомирського губернатора Сергія РИЖУКА - УНІАН).

М.Присяжнюк також сказав, що "обов`язково порушить питання перед керівництвом ПР після формування нової коаліції у парламенті про можливу зміну діючого голови Житомирської ОДА (Юрія ЗАБЄЛИ - УНІАН).

Він також повідомив, що "на цей час лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти будь-яких кулуарних домовленостей про нові призначення до формування коаліції у парламенті".

Про принципи формування влади і нові призначення М.Присяжнюк заявив, що "тут принцип професіоналізму буде врахований неодмінно".

"Якщо і зараз у Житомирській області, наприклад, є тямущі молоді високопрофесійні голови райдержадміністрацій, на яких я ще свого часу покладав великі надії, коли був віце-губернатором, то навіщо їх змінювати, якщо вони справляються із своїми обов`язками?" - запитав М.Присяжнюк журналістів.

Він також підкреслив необхідність дотримання тих норм українського законодавства, які підсилюють владу губернаторів і дають змогу узгоджувати з ними всі призначення керівників силових структур у регіоні (чого, за словами М.Присяжнюка, не було останніми роками за урядування Ю.Тимошенко та її попередникыв "не з" Партії регіонів - УНІАН).

Нагадаємо, що сьогодні губернатором Житомирської області є Юрій ЗАБЄЛА, який неодноразово заявляв журналістам про свій намір "працювати тривалий час на цій посаді для блага територіальної громади Житомирської області".

Довідка УНІАН. Микола ПРІСЯЖНЮК з листопада 2003 по кінець 2005 року був першим заступником голови Житомирської ОДА - Сергія РИЖУКА з питань промисловості і паливно-енергетичного комплексу.

С.Рижук був призначений міністром аграрної політики у листопаді 2002 року.

З 2003 по 2005 роки М.Присяжнюк працював головою Житомирської облгосадминистрації.