Аміачна селітра надійде на ринок України

Кабінет Міністрів України дозволив Аграрному фонду реалізовувати з державного інтервенційного фонду аміачну селітру, придбану в 2009 році.

Відповідне розпорядження №190-р від 3 лютого 2010 року опубліковане на сайті Верховної Ради.

Реалізація аміачної селітри дозволена за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), які склалися впродовж останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі і сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, але не нижче за ціну купівлі на умовах постачання «склад виробника» і попередньої оплати.