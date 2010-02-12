Аграрний комітет ВР наполягає на "цукровому законі"

Голова аграрного комітету Верховної Ради України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що його комітет наполягає на прийнятті нового "цукрового закону".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Житомирі.

За його словами, нинішній закон, який прийнятий у 1999 році і регламентує ціну на цукор і цукровий буряк, не стимулює розвиток цукрової галузі в Україні.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що розроблений ним відповідний законопроект уже зареєстрований у парламенті.

За його даними, цукрова галузь країни здатна виробляти близько 5 млн. тонн цукру за рік. (УНІАН: В Україні за підсумками 2009 року виробництво цукру-піску знизилося на 18,8%, порівняно з 2008 роком, – до 1,276 млн. тонн.) Для успішної роботи галузі, на думку депутата, в Міністерстві аграрної політики треба створити аналітичну моніторингову групу, яка відстежуватиме і прогнозуватиме ситуацію з вирощуванням і переробкою цукру в країні.

М.ПРИСЯЖНЮК упевнений, що при правильному дотуванні вирощування цукрових буряків Україна здатна не тільки забезпечити себе цукром, а й успішно експортувати його в Росію.

При цьому він наполягає на необхідності скасування внутрішньої квоти на виробництво цукру в країні. «Нині чинна квота не допомагає цукровиробникам, а тільки заважає», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Голова аграрного комітету ВР також повідомив про намір зібрати в очолюваному ним комітеті за «круглим столом» аграріїв, виробників цукру, представників Мінагрополітики та обговорити ці проблеми.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що парламент має терміново прийняти новий закон для врегулювання ситуації із зростанням цін на цукор.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №96 від 3 лютого 2010 року встановив квоту на виробництво цукру і мінімальні ціни на цукор і буряк на 2010-2011 маркетинговий рік.

Документом доручено встановити граничний розмір квоти постачання цукру на внутрішній ринок (квота “А”) в період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року в обсязі 1 млн. 892 тис. тонн.

Також документом затверджені мінімальні ціни на цукровий буряк, який постачатиметься з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року для виробництва цукру в рамках квоти “А” (з урахуванням базисної цукристості), на рівні 291,66 грн. за тонну (без ПДВ) і на цукор квоти “А” – 4,25 тис. грн./т (без ПДВ).