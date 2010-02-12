Експорт українського зерна досягне 20 млн. тонн

За оцінками Української аграрної конфедерації, експорт зерна з України в січні-липні 2010 р. може скласти 6 млн. тонн, зокрема – 2,6 млн. тонн пшениці, 2 млн. тонн кукурудзи і 1,3 млн. тонн ячменю. Виходячи з цього, перехідні запаси цих культур можуть бути на рівні, відповідно, 2,8 млн. тонн, 1,05 млн. тонн і 1,55 млн. тонн. Про це повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов, повідомляє АПК-Інформ.

За його словами, таким чином, загальний обсяг експорту українського зерна в 2009/10 МР з урахуванням ряду чинників складе 19,5-20 млн. тонн. При цьому, виходячи з наявних ресурсів, він міг би скласти 21,5-22 млн. тонн.

Як відзначив генеральний директор конфедерації, в основу балансу узяті дані про запаси зерна на 1 січня 2010 року, які складають 17,6 млн. тонн без урахування домогосподарств, зокрема 7,6 млн. тонн пшениці, 4 млн. тонн кукурудзи і 4,1 млн. тонн ячменю, і експертні дані УАК. У балансі враховані потреби організованого ринку України в ресурсах зерна на січень-червень 2010 року для промпереробтки, формування посівного фонду під весняну сівбу, обсяг потенційного експорту, втрати при зберіганні. З урахуванням усіх цих показників і чинників, у балансі сформовані потенційні прогнозні обсяги експорту і запаси основних видів зерна (пшениці, кукурудзи, ячменю) на 1 липня 2010 року.