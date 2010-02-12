МінАП збільшило прогноз експорту зерна на 10%

Міністерство аграрної політики України збільшило прогноз експорту зерна з України у цьому маркетинговому році на 10% – з 20 до 22 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики України Юрій Лузан.

«За нашими оцінками, експорт зерна з України становитиме близько 22 млн. тонн», – сказав він.

За даними міністерства, на сьогодні з України експортовано вже понад 17 млн. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, згідно з балансом Мінагрополітики, пропозиція зерна в Україні в 2009-1010 МР становитиме 53,8 млн. тонн, при цьому внутрішнє виробництво прогнозується на рівні 46,2 млн. тонн, а загальна потреба внутрішнього ринку оцінюється у 47,3 млн. тонн. З них на харчові потреби – 6,8 млн. тонн, на насіння – 3,1 млн. тонн, на корм худобі – 15 млн. тонн, на нехарчову переробку – 2 млн. тонн, на експорт – 2 млн. тонн.

При цьому на кінець 2009-2010 МР очікуються залишки в обсязі 6,5 млн. тонн.