Аграрії забезпечені коштами на весняну посівну на 50%

Міністерство аграрної політики України оцінює забезпеченість сільгосптоваровиробників фінансовими ресурсами для проведення весняної посівної кампанії у 50% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в розмові з журналістами повідомив перший заступник міністра аграрної політики України Юрій Лузан.

«За інформацією регіонів, загальна потреба у фінансових ресурсах для проведення весняних польових робіт для сільгосппідприємств становить понад 24 млрд. грн. Близько 12 млрд. грн. є у розпорядженні сільгосптоваровиробників», – сказав він, додавши, що в аграріїв також є товарні ресурси, щоб поповнити фінансові кошти.

Крім того, за оцінками міністерства, ще близько 1 млрд. грн. направить Аграрний фонд на форвардні закупівлі зерна, що є «своєрідним видом кредитування».

Також міністерство очікує, що аграрії залучать близько 5 млрд. грн. кредитних ресурсів. «За заявками сільгоспвиробників ми очікуємо, що банківська система має виділити близько 5 млрд. грн. кредитів суто на весняні польові роботи», – сказав Ю.Лузан.

Він зауважив, що з банками вже ведуться переговори. При цьому відсоткові ставки за кредитами високі. Вже отримано близько 60 млн. грн. кредитів під 20-30%. Але міністерство розраховує, що в законі про бюджет буде передбачена стаття про компенсацію відсоткових ставок, заявку на яку міністерство раніше подало в обсязі 2 млрд. грн.