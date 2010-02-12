Зростання цін на азотні добрива необґрунтоване

Міністерство аграрної політики України вважає необґрунтованим зростання цін на азотні добрива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у розмові з журналістами сказав перший заступник міністра аграрної політики України Юрій Лузан.

За його словами, моніторинг свідчить, що з січня ціни на азотні добрива зросли на 10%. При цьому він нагадав, що уряд у грудні минулого року прийняв постанову щодо здешевлення вартості газу для хімічних підприємств – виробників азотних добрив, якою встановлена фіксована ціна – 205 дол. за 1 тис. куб. м. «Це практично рівень минулого року, тому зараз немає підстав для хімічних підприємств підвищувати ціни на азотні добрива», – додав він.

Ю.Лузан повідомив, що 11 лютого п.р. Мінекономіки провело нараду з цього питання. «До розгляду підключається Антимонопольний комітет і він проводитиме антимонопольне розслідування, і цінові інспекції, і всі органи, причетні до цього, відстежуватимуть ситуацію, і якщо треба буде, вживатимуть заходи на рівні держави, щоб стабілізувати ціни», – сказав Ю.Лузан.

Він також зауважив, що уряд ухвалив рішення про припинення антидемпінгового розслідування імпорту міндобрив із Росії. «Ми вважаємо, що це теж позитивний чинник, і він дасть можливість стабілізувати ситуацію на ринку і наситити його. Ми вважаємо, що всі ці заходи не дадуть цінам зростати», – підкреслив Ю.Лузан.

При цьому він повідомив, що аграрії на сьогодні забезпечені мінеральними добривами навіть краще, ніж на аналгічну дату минулого року. Крім того, Аграрний фонд має майже 50 тис. тонн міндобрив і починає реалізацію їх аграріям.