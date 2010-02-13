Помер голова Держкомветмедицини Петро Вербицький

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття з приводу смерті голови Державного комітету ветеринарної медицини України Петра Вербицького.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«З життя пішла прекрасна людина, талановитий і досвідчений спеціаліст, який зробив значний внесок у розвиток вітчизняної ветеринарної медицини й усього агропромислового комплексу України. Світла пам`ять про Петра Івановича Вербицького завжди буде жити в наших серцях», – йдеться у співчутті Президента.

*** П.Вербицький помер учора, 12 лютого, на 58-му році життя.