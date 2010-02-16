Переробники Прикарпаття зменшили виробництво тваринницької сировини

Переробники Прикарпаття у 2009 році на 45,4% недобрали тваринницької сировини. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області на переробні підприємства Прикарпаття надійшло за минулий рік від сільськогосподарських товаровиробників усіх категорій 16,3 тис. т худоби та птиці у живій вазі, що аж на 45,4% менше порівняно з попереднім роком, і 58,1 тис. т молока та молокопродуктів - на 1,2% менше. Причому зросла до 46% проти 39% у 2008-му частка сільгосппідприємств у загальному обсязі закупівлі переробними підприємствами худоби та птиці, а молока - залишилась на рівні 28%.

Недобір м’ясної сировини від сільгоспвиробників усіх категорій агропромислові підприємства Прикарпаття якоюсь мірою компенсували, переробивши на 13,9% більше порівняно з 2008 р. власно вирощеної худоби та птиці - 10,5 тис. т у живій вазі. А от переробку власно виробленого молока знизили на 4,1% - до 1,9 тис. т.

Підприємства приймали у 2009-му від сільгоспвиробників худобу та птицю за середньою ціною 12 375 грн. за тонну - вищою на 3,9%, ніж позаторік. А середня ціна, за якою вони приймали молоко та молокопродукти, знизилась на 7,1% - до 1 498,4 грн. за тонну. Для виплати дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість переробні підприємства торік нарахували за худобу та птицю в живій вазі загалом 26,2 млн. грн., перерахували на рахунки сільгоспвиробникам усіх категорій 25,9 млн., за молоко — відповідно 12,4 млн. та 12 млн. грн.