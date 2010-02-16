В Україні у регіональні ресурси надійшло 1,45 млн. тонн продзерна
13:18, 16 лютого 2010Агро
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На 12 лютого
Торік на цю саму дату в резерви було закуплено 2,096 млн. тонн продзерна (136,9% від обсягу рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу).
Як повідомляється на офіційному сайті Мінагрополітіки, у регіонах станом на 1 лютого п.р. у наявності було 519,1 тис. тонн зерна (за даними декларацій).
Обсяг рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу продовольчого зерна становить 1,531 млн. тонн.
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