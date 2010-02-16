В Україні у регіональні ресурси надійшло 1,45 млн. тонн продзерна

В Україні на 12 лютого 2010 р., згідно із оперативними даними, e регіональні ресурси закуплено продовольчого зерна врожаю 2009 р. 1,45 млн. тонн, що становить 109,5% від обсягу рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу, повідомляє АПК-Інформ.

Торік на цю саму дату в резерви було закуплено 2,096 млн. тонн продзерна (136,9% від обсягу рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу).

Як повідомляється на офіційному сайті Мінагрополітіки, у регіонах станом на 1 лютого п.р. у наявності було 519,1 тис. тонн зерна (за даними декларацій).

Обсяг рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу продовольчого зерна становить 1,531 млн. тонн.