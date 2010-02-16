“Катастрофічного” весняного водопілля не буде

За попередніми оцінками гідрометцентру, в Україні прогнозується близьке до нормального та в окремих областях вище за норму весняне водопілля, але воно не буде катастрофічним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції директор Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА та начальник відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру Вікторія БОЙКО.

Так, за інформацією В.БОЙКО, згідно з останніми замірами рівнів снігу, запаси води (що очікуються від його танення – УНІАН) продовжують зростати практично на всій території України. Водночас синоптики не очікують нових значних опадів до кінця зими.

“На сьогодні вони (рівні опадів - УНІАН) складають приблизно до 2-х, в окремих районах до 2,5 норми для цієї дати. Це, звичайно, сніг дуже потужний. І навіть якщо буде повільне танення, на яке ми сподіваємось, цей сніг дасть достатньо високе весняне водопілля на більшій частині річок України”, - зазначила В.БОЙКО, додавши, що цього не слід лякатися, бо для України водопілля та затоплення заплав є нормальним явищем.

За її словами, очікується, що негативні наслідки від затоплення будуть переважно у тих районах, де це відбувається майже щороку.

“На сьогодні ми тільки відзначаємо, що складні умови проходження весняного водопілля будуть, перш за все, в басейні річки Прип’ять – це Рівненська, Волинська, частково Житомирська область; басейні річки Сіверський Донець – це Харківська, Луганська, Донецька область, частково на річках Приазов’я – Запорізька, Донецька область. Також складні умови очікуються в басейні річки Інгулець – це Кіровоградська, Дніпропетровська область і нижча за течією Миколаївська область”, - сказала фахівець.

Щодо Дніпровського каскаду, на якому знаходиться 6 великих гідроелектростанцій і який пропускатиме всю ту воду, яка надходитиме не тільки з Прип’яті і території України, але з Білорусі та Росії, В.БОЙКО повідомила, що з метою оцінки можливих масштабів водопілля буде проведено спеціальну міжвідомчу нараду. На ній буде розроблено відповідний режим пропуску води Дніпровським каскадом з одного боку, щоб не завдати шкоди з іншої – максимально задовольнити потреби користувачів води.

У свою чергу, М.КУЛЬБІДА зазначив, що пік паводку настане десь в квітні. Точніше його рівень можна буде оцінити в березні, після всіх снігопадів і обрахування остаточних даних максимальних рівнів води на гідрологічних постах. За його словами, фахівці сподіваються, що весняні процеси в країні будуть відбуватися так само, як в переважній більшості попередніх років.

“Думаю, що немає на сьогодні підстав вживати слово “катастрофічна повінь”, “страшенне водопілля”. Вона буде в межах норми. По певних річкових басейнах і областях вона буде вищою за норму, але ... навіть якщо по всіх річкових басейнах одночасно почнуться весняні процеси, тобто підвищення рівнів і проходження максимумів, навіть тоді не можна говорити про якусь катастрофу”, - запевнив М.КУЛЬБІДА.