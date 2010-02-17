«Швидко» годуватиме із нового екологічного посуду

11:07, 17 лютого 2010
Агро
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Мережа українських ресторанів швидкого обслуговування  відтепер подаватиме смажені крильця, м’ясні та  сирні кульки, сирники по-київські, а також велику порцію вареників  в новому паперовому екологічно чистому посуді  одноразового використання . Про це УНІАН повідомили в компанії.

Цей  екологічний посуд виготовлятиметься  компанією «Екокап» із фінського паперу  компанії "Стора Енсо".

Особливістю  цієї упаковки є те, що вона виробляється не зі вторинного паперу, а безпосередньо  із деревини.  Аналогічний папір сьогодні поставляється в Європу до різноманітних мереж ресторанів.

Згодом планується, що  всі упаковки для всіх видів блюд «Швидко» будуть вироблятися саме із цього паперу, зазначається в релізі.

 Довідково: «Швидко» -  це мережа з 9  українських ресторанів  швидкого обслуговування, яка працює в Україні з 2000 року.   Здорово смакувати українське. 

 

 

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