«Швидко» годуватиме із нового екологічного посуду

Мережа українських ресторанів швидкого обслуговування відтепер подаватиме смажені крильця, м’ясні та сирні кульки, сирники по-київські, а також велику порцію вареників в новому паперовому екологічно чистому посуді одноразового використання . Про це УНІАН повідомили в компанії.

Цей екологічний посуд виготовлятиметься компанією «Екокап» із фінського паперу компанії "Стора Енсо".

Особливістю цієї упаковки є те, що вона виробляється не зі вторинного паперу, а безпосередньо із деревини. Аналогічний папір сьогодні поставляється в Європу до різноманітних мереж ресторанів.

Згодом планується, що всі упаковки для всіх видів блюд «Швидко» будуть вироблятися саме із цього паперу, зазначається в релізі.

Довідково: «Швидко» - це мережа з 9 українських ресторанів швидкого обслуговування, яка працює в Україні з 2000 року. Здорово смакувати українське.