ВР не погодилася з новими правилами проведення земельних аукціонів

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект Закону “Про земельні аукціони”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 128 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачалося запровадження механізму підготовки та проведення земельних аукціонів, законодавчого врегулювання порядку проведення земельних аукціонів та організації аукціонної діяльності на ринку земель, механізму фінансування проведення аукціонів за рахунок замовника.

Законопроектом планулося встановлення чітких дій організатора торгів по підготовці земельних ділянок (права на оренду) до продажу та виконавця по підготовці і проведенню торгів за прозорим механізмом. Законопроект передбачав постійне інформування громадськості про наміри та фактичний продаж земельних ділянок або права оренди на них на земельних аукціонах. Ним визначені критерії фінансування проведення аукціонів.

Законопроектом також пропонувалося внести зміни до деяких законодавчих актів щодо відміни норм, які стосуються продажу суперфіцію та емфітевзису на земельні ділянки державної та комунальної власності. Крім того передбачено, що договір на речові права може укладатись як на платній так і безоплатній основі.