Держспоживстандарт забракував 14% перевіреного цукру

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України протягом 2009 р. перевірили понад 15,35 тис. тонн цукру на загальну суму 83,45 млн. грн. під час його виробництва і зберігання. Вимогам нормативної документації не відповідало майже 2,12 тис. тонн цукру (що становить 14%) від загальної вартості 9,87 млн. грн., повідомляє .АПК-Інформ

Якість цукру була перевірена на 42 підприємствах, на 33 з них були виявлені порушення. Зокрема, 19 підприємств порушували вимоги щодо маркування продукції. На етикетках неправильно були вказані дані про енергетичну і харчову цінність продукції, найменування її було неповним, була відсутня назва сировини, дата виготовлення і термін придатності, інформація про виробника тощо.

Впродовж 2009 р. Держспоживстандарт видав 22 розпорядження про заборону реалізації перевірених партій цукру і 7 розпоряджень про заборону реалізації продукції. Загальна сума штрафів склала 47,7 тис. грн.

Через відсутність бюджетних коштів на відбір зразків продукції лабораторні перевірки цукру впродовж 2009 р. територіальними органами Держспоживстандарту не проводилися. Крім того, ефективність перевірок інспекторів держнагляду понижена внаслідок обов`язковості повідомлення суб`єктів господарювання про проведення планових перевірок не пізніше, ніж за 10 днів до здійснення перевірки, що нівелює ефект несподіванки такої перевірки.