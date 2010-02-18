Стан озимих культур не викликає стурбованості
12:25, 18 лютого 2010Агро
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Повідомив МінАП
Стан озимих культур особливої стурбованості не викликає, повідомив перший заступник міністра агрополітики України Юрій Лузан. "Хоча погодні умови викликають побоювання, що є крижаний покрив", - повідомив він, повідомляє АПК-Інформ.
За його словами, особливо невтішні прогнози щодо вимерзання по рапсу, де прогнози не зовсім утішливі. На його думку, аграрії зможуть пересіяти озимі у разі вимерзання на певних ділянках. "Але те, що ми технологічно не зможемо забезпечити відповідний рівень врожайності на рівні минулого і позаминулого року, то, безумовно, є питання", - сказав він.
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