Аграрії з початку року залучили 157 млн. грн. кредитів

За оперативними даними регіонів України, на 11 лютого сільгосптоваровиробники залучили 157,2 млн. грн. кредитних коштів.

Про це у розмові з кореспондентом УНІАН повідомив директор департаменту фінансів Міністерства аграрної політики України Григорій Зуб.

За його словами, цей показник майже вдвічі менший від аналогічного показника 2009 року, коли було залучено 276,3 млн. грн.

Із загального обсягу залучених кредитів короткострокові кредити становили 148,5 млн. грн., середньострокові – 8,6 млн. грн., довгострокові – 0,1 млн. грн. Відсоткові ставки, під які аграрії залучають кредити, коливаються у межах від 20% до 37%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році аграрії України залучили понад 5 млрд. грн. кредитів, тоді як у 2008 році цей показник становив 17,3 млрд. грн.