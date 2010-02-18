Україна експортувала овочів і фруктів на 330 млн. дол. – УКАБ

Експорт овочів, плодів і горіхів з України в 2009 р. склав 336 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Експерти УКАБ зазначили, що частка цієї продукції в загальній структурі експорту склала всього 3,5%, що не відповідає потенціалу даного сектору. Більше того, у період сезонного підвищення цін активізувалися імпортні постачання плодоовочевої продукції, і лише на імпорт овочів і коренеплодів Україна витратила в 2009 р. 78 млн. дол.