Україна експортувала овочів і фруктів на 330 млн. дол. – УКАБ

15:49, 18 лютого 2010
Агро
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Імпортувала овочів і коренеплодів - на 78 млн. дол.

Експорт овочів, плодів і горіхів з України в 2009 р. склав 336 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Експерти УКАБ зазначили, що частка цієї продукції в загальній структурі експорту склала всього 3,5%, що не відповідає потенціалу даного сектору. Більше того, у період сезонного підвищення цін активізувалися імпортні постачання плодоовочевої продукції, і лише на імпорт овочів і коренеплодів Україна витратила в 2009 р. 78 млн. дол.

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