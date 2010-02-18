Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 18.02.2010)

За тиждень 8-14 лютого

Пшениця.

Ціни на пшеницю за останній тиждень трохи зросли (+1,5%), сягнувши позначки $4,95 за бушель ($181,99 за тонну). В цілому, як і прогнозувалося, основною рушійною силою на ринку став валютний чинник. Так, на початку цього тижня на тлі ослаблення долара на forex, котирування пшениці досягли рівня $5 за бушель, але подальше зміцнення американської валюти повернуло котирування зерна на колишні рівні. При цьому технічно ціни продовжують рухатися у висхідному діапазоні. З фундаментальних чинників варто відзначити, що Австралія (один з найбільших експортерів пшениці) знизила свій прогноз урожаю на цей сезон до 21,7 млн. тонн (-1,5%). Але, враховуючи зниження світового попиту, подібні новини можуть не спричинити значущого впливу на ціни. У найближчі сесії вартість пшениці може продовжити висхідну динаміку в рамках сформованого діапазону.

Кукурудза.

Як і прогнозувалося, ціни на кукурудзу продовжили рухатися у бічному діапазоні. Зараз бушель зерна торгується у районі позначки $3,6 ($141,70 за тонну). У цілому, як у випадку і з пшеницею, ключовим чинником на ринку виступає валютна складова. При цьому тиск на котирування чинить загроза можливого зниження експорту із США на тлі активних прибиральних робіт в Південній Америці. Високий урожай кукурудзи в латинських країнах понизить потребу в американських постачаннях. В цілому, можна чекати подальшого руху цін в рамках бічного коридору.

Свинина.

Цього тижня ціни на свинину впритул наблизилися до позначки $0,7 за фунт ($1540 за тонну). Підтримку котируванням дають побоювання з приводу можливого скорочення пропозиції м`яса. Зокрема, за даними Мінсільгоспу США, з початку цього року м`ясопереробні заводи скоротили виробництво продукції зі свинини на 8%, у порівнянні з минулим роком. Таке зниження відбувається на фоні зниження поголів`я свиней у США і Канаді. Таким чином, зростаючий ціновий тренд найближчим часом має зберегтися.

Огляд наданий ФК "Каліта-фінанс"