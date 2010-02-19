ЄБРР може надати 20 млн. дол. для українських селян
08:57, 19 лютого 2010Агро
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Приблизно для 70 агрокомпаній
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розгляне питання позики на 20 млн. доларів для сезонного поповнення обігових коштів приблизно 70 українських агрокомпаній.
Про це йдеться в повідомленні банку, повідомляє Українська правда.
Всі ці аграрні підприємства є афілійованими із "Ренесанс Груп".
Рада директорів банку розгляне цей проект на засіданні 23 березня 2010 року.
Передбачається, що позичальником виступить кіпрська компанія Ukrainian Farm Funding Limited.
Загальна потреба в обіговому капіталі, згідно з документом, складає 70 млн. гривень.
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