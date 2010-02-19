ЄБРР може надати 20 млн. дол. для українських селян

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розгляне питання позики на 20 млн. доларів для сезонного поповнення обігових коштів приблизно 70 українських агрокомпаній.

Про це йдеться в повідомленні банку, повідомляє Українська правда.

Всі ці аграрні підприємства є афілійованими із "Ренесанс Груп".

Рада директорів банку розгляне цей проект на засіданні 23 березня 2010 року.

Передбачається, що позичальником виступить кіпрська компанія Ukrainian Farm Funding Limited.

Загальна потреба в обіговому капіталі, згідно з документом, складає 70 млн. гривень.