ЄБРР може надати 20 млн. дол. для українських селян

08:57, 19 лютого 2010
Агро
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Приблизно для 70 агрокомпаній

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  розгляне питання позики на 20 млн. доларів для сезонного поповнення обігових коштів приблизно 70 українських агрокомпаній.

Про це йдеться в повідомленні банку, повідомляє Українська правда.

Всі ці аграрні підприємства є афілійованими із "Ренесанс Груп".

Рада директорів банку розгляне цей проект на засіданні 23 березня 2010 року.

Передбачається, що позичальником виступить кіпрська компанія Ukrainian Farm Funding Limited.

Загальна потреба в обіговому капіталі, згідно з документом, складає 70 млн. гривень.

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