Nestle збільшив у 2009 р продажі в Україні на 16%

Компанія Nestle – один з провідних світових виробників продуктів харчування – за підсумками 2009 року збільшила загальний обсяг продажів на українському ринку на 16,2%, порівняно з 2008 роком, – до 3,122 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор з корпоративних питань Nestle в Україні і Молдові Геннадій РАДЧЕНКО.

«Торік ми подолали психологічний поріг (за обсягами продажів – УНІАН) в 3 млрд. грн.», - сказав Г.Радченко. За його словами, найбільше зростання продажів було у сегменті кави, напоїв і живлення для домашніх тварин, і склав 34%.

За даними Г.Радченка, обсяг продажів у сегменті кави і напоїв склав 1,021 млрд. грн. При цьому, за оцінками компанії загальна частка Nescafe на українському ринку розчинної кави склала 24,7% (у грошовому еквіваленті). У сегменті кулінарії (торгова марка «Торчин») обсяu продажів склав 878 млн. грн.

За даними компанії, частка ринку кетчупів «Торчин» склала 61,6%, майонезу – 24,3%, гірчиці – 47%, соусів – 50%. Частка Nestle в сегменті приправ універсальних склала 38% (у грошовому еквіваленті).

У сегменті кондитерських виробів зростання продажів склало 14% - до 591 млн. грн. При цьому загальна частка ринку упакованого шоколаду («Світоч» і Nestle) склала 11,7%, частка шоколадних плиток («Світоч» і Nestle) – 12%, а шоколадних батончиків (торгова марка Nuts, KitKat, Lion, Nesquik) – 20,4%.

Об`єм продажів дитячого і спеціального харчування склав 142 млн. грн., що на 17% більше показника 2008 року, а об`єм готових сніданків перевищив 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. Nestlе є найбільшим виробником продуктів харчування в світі. Продукція Nestlе представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної і столової води, а також кормів для домашніх тварин.

Nestlе працює в Україні з 1994 р. У 1998 році Nestlе S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». В кінці 2003 року Nestlе S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»).

Об`єм продажів Nestlе в Україні в 2008 році склав 2,66 млрд. грн. – на 16% більше 2007 р.