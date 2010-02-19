Росія може скасувати держконтроль за якістю зерна

Росія у рамках оптимізації надання госуслуг у сфері сільського господарства може скасувати державний контроль за якістю зерна під час його експорту, а також істотно обмежити повноваження Россільгоспнагляду у цій сфері. Держконтроль за якістю зерна, що ввозиться, зберігається, повідомляє АПК-Інформ.

Такі пропозиції містяться в додатку до протоколу наради, яку наприкінці січня провів перший віце-прем`єр РФ Віктор Зубков. Ці пропозиції, як зазначається, спрямовані на вдосконалення державного управління у сфері сільського господарства.

Згідно із документом, пропонується регламентувати державний контроль за якістю і безпекою зерна, крупи, комбікормів і компонентів для їх виробництва, а також побічних продуктів переробки зерна, виключивши вимогу про його здійснення при вивозі цієї продукції з території РФ.

Як пояснив представник крупної компанії-експортера, по суті, йдеться про відміну держконтролю за якістю зерна, що експортується, що дозволить зняти один з серйозних адміністративних і фінансових бар`єрів, що стоять перед його експортерами. В даний час, пояснив він, без сертифікату якості, виданої державними лабораторіями, які акредитовані Россельхознадзором, неможливо вивезти ні грама зерна. Цей документ, разом з сертифікатом відповідності, фітосанітарним або ветеринарним сертифікатами і іншими, включений в пакет обов`язкових до пред`явлення митним органам. "Хоча покупцям зерна він фактично не потрібний, вони не приймають такі документи, оскільки в них немає параметрів безпеки зерна, ці параметри є в сертифікатах відповідності, які експортери одержують в незалежних лабораторіях", - пояснив він.