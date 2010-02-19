Україна збільшить виробництво соняшникової олії

Україна в поточному маркетинговому році (МР, з вересня 2009 року) збільшить виробництво соняшникової олії на 20% -- до 3 млн. тонн, повідомив глава асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук на засіданні парламентського аграрного комітету 18 лютого, повідомляє АПК-Інформ.

"Цього року галузь виробить рекордні 3 млн. тонн олії, тоді як у Радянському Союзі виробництво досягало 2,7 млн. тонн", -- сказав він.

С.Капшук додав, що обсяги виробництва у шість разів перевищують внутрішні потреби України в споживанні соняшникової олії, тому його експорт у поточному МР складе 2,5 млн. тонн.

Глава "Укроліяпром" підкреслив, що на цей час перехідні залишки соняшникової олії на 0,3 млн. тонн перевищують торішній рівень, а ціни на нього достатньо стабільні, тому будь-які спроби адміністративно обмежити експорт будуть помилкою і завдадуть шкоди галузі.

Серед основних проблем масложировиків він назвав борг, що ріс, по відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ), який, за даними асоціації, перевищує 1,7 млрд. грн, а також небажання надавати пільги по ПДВ при ввезенні промислового устаткування, що не проводиться в Україні.

С.Капшук, зокрема, повідомив, що за останній час виробники соняшникової олії скоротили споживання природного газу на 300 млн. куб. м в рік, одержуючи енергію від спалювання відходів виробництва.

Як повідомлялося, Україна в 2008/2009 МІЛІГРАМ провела рекордні 2,5 млн. тонн соняшникової олії і експортувала майже 2,1 млн. тонн.

Потужності країни по переробці насіння олійних культур за станом на 1 вересня 2009 року складали 8,25 млн. тонн в рік.