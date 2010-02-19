Україна заборонила ввезення птиці з М‘янми, Непалу і Китаю

Державним комітет ветеринарної медицини України заборонив з 19 лютого 2010 р. ввезення до України птиці, продукції і сировини з неї з території Союзу М`янми, Непалу і Китайської Народної Республіки. Про це УНІАН повідомили у комітеті.

Заборона запроваджена у зв`язку з реєстрацією на території вказаних країн захворювання птиці на високопатогенний грип.