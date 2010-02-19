МінАП ініціює виділення аграріям 300 млн. грн.

Міністерство аграрної політики України ініціює виділення 300 млн. грн. з державного бюджету на підтримку аграріїв при закупівлі мінеральних добрив для проведення весняно-польових робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на профільній конференції «Добрива-2010» заступник міністра Мінагрополітики Сергій МЕЛЬНИК.

«Ми вже підготували проект розпорядження Кабінету міністрів, сподіваюся, що вдасться погодити фінансову частину. Ми все-таки хочемо відновити програму підвищення родючості грунту, запровадити підтримку сільськогосподарським виробникам при закупівлі міндобрив у межах 300 млн. грн.», – сказав він.

За словами С.МЕЛЬНИКА, від аграріїв уже надійшли заявки на 2010 рік на постачання 1,2 міндобрив. При цьому виробничі потужності вітчизняних підприємств дозволяють виробляти близько 7 млн. тонн за рік.

За словами заступника міністра, на сьогодні місткість українського ринку добрив становить близько 3 млн. тонн, зокрема 1 млн. тонн – азотні добрива, 1 млн. тонн – фосфорні і 0,7 млн. тонн – калійні добрива.

Крім того, С.МЕЛЬНИК зазначив, що у зв`язку з кризовою економічною ситуацією аграрії вносять до грунту в основному азотні добрива, що надалі може привести до диспропорції азоту, калію і фосфору в грунті та його окислення.