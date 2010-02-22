Сьогодні в Україні за прогнозом дощі з мокрим снігом

22 лютого на території України, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі в Україні, крім західних областей, пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на півночі Лівобережжя можливі місцями сильні опади, у північних та центральних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, у східній половині туман; вдень на Лівобережжі невеликі опади, на решті території без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На дорогах, крім півдня, спостерігатиметься ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Криму 25 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині та східних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, слабке налипання мокрого снігу та ожеледь; вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по Києву 1-3° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.