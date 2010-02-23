У держфонд у 2010 р. буде куплено 1084 тонн пшениці

Кабінет міністрів України затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду в 2010/11 МР. Про це йдеться в постанові Кабміну від 11 лютого 2010 р. №155, оприлюдненому на урядовому сайті, повідомляє .АПК-Інформ

Згідно із постановою, встановлені наступні обсяги формування державного інтервенційного фонду: пшениця тверда і м`яка, зерносуміш пшениці та жита (меслин) - 1084 тис. тонн; жито озиме і ярове - 106 тис. тонн; ячмінь - 8,8 тис. тонн; кукурудза - 5,6 тис. тонн; цукор-пісок (буряковий) - 368 тис. тонн; молоко сухе - 6 тис. тонн; масло вершкове - 18 тис. тонн.