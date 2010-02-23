Українські фермери готові інвестувати
09:31, 23 лютого 2010Агро
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У власне сільгоспвиробництво
За даними опиту сільгоспвиробників, ІА АПК-Інформ, що проводиться двічі на рік, кількість українських фермерів, які планують інвестиції на 2010 р., за останні півроку збільшилося практично у двічі.
Так, за даними на липень 2009 р., відсоток аграріїв, які планують інвестиції у сільгосптехніку, збільшення земельного банку і будівництво сховищ, склав 15%, тоді як вже у грудні 2009 р. кількість фермерів, які планують інвестиції, збільшилась до 27%.
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