Українські фермери готові інвестувати

За даними опиту сільгоспвиробників, ІА АПК-Інформ, що проводиться двічі на рік, кількість українських фермерів, які планують інвестиції на 2010 р., за останні півроку збільшилося практично у двічі.

Так, за даними на липень 2009 р., відсоток аграріїв, які планують інвестиції у сільгосптехніку, збільшення земельного банку і будівництво сховищ, склав 15%, тоді як вже у грудні 2009 р. кількість фермерів, які планують інвестиції, збільшилась до 27%.