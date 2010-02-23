Світові ціни на пшеницю знижуватимуться й надалі

За прогнозами аналітиків FAO, у найближчі 12-18 місяців обсяг пропозицій пшениці на світовому ринку не скорочуватимеиться, що призведе до подальшого падіння цін. У цілому, як відзначають експерти, з урахуванням збору нового урожаю (надходження на ринок продукції, виробленої в Індії, Китаї, країнах ЄС і Південній Америці, очікується вже найближчим часом) глобальні запаси пшениці й надалі збільшуватимуться. При цьому вже за підсумками червня 2010 р. цей показник може досягти 183,5 млн. тонн, перевищивши на 28% обсяг запасів 2008 р.

Відзначимо, що вже у найближчі декілька місяців вартість пшениці на основному торговому майданчику світу, біржі Чікаго СВОТ, може знизитися до позначки в $4-4,25 за бушель і нижче порівняно з $4,8 за бушель на сьогодні.

Додамо, що за підсумками січня п.р. індекс зернових цін, розрахований експертами FAO, знизився до позначки $170 за тонну порівняно з $174 у 2009 р. і середнього показника 2008 р., що становить $239 за тонну.

Зокрема, на цьому рівні (близько $170 за тонну) була встановлена вартість закупівель пшениці на останньому єгипетському тендері, тоді як раніше вартість продажів французької пшениці була на $5-10 вище російського зерна.