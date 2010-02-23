В Україні запаси зерна на 1 лютого скоротилися на 20%

В Україні на 1 лютого 2010 року в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою зерна, було в наявності 15,1 млн. тонн зерна, що на 20% менше, ніж на 1 лютого 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, запаси пшениці на 1 лютого ц.р. становили 6,6 млн. тонн, ячменю - 3,6 млн. тонн, кукурудзи - 3,2 млн. тонн, жита - 0,7 млн. тонн.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 7,3 млн. тонн зерна, що на 25% менше минулорічного, в тому числі 2,7 млн. тонн пшениці, 1,9 млн. тонн ячменю, 1,5 млн. тонн кукурудзи і 0,2 млн. тонн жита.

Зернозберігальні та зернопереробні підприємства мали в наявності 7,8 млн. тонн зерна, що на 14% менше, ніж на аналогічну дату 2009 року, в тому числі зернозберігальні - 5,3 млн. тонн (на 11% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,6 млн. тонн, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,3 млн. тонн, на підприємствах, які займаються переробкою та зберіганням зерна, - 2,3 млн. тонн.