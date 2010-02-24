Україна експортувала 16 млн. т зернових - Мельник

На сьогодні експорт зернових з України з початку маркетингового року становить 16 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики, експорт зерна з України поточного маркетингового року становитиме порядку 22 млн. тонн.

Згідно з балансом МінАП, пропозиція зерна в Україні в 2009-1010 МР становитиме 53,8 млн. тонн, при цьому внутрішнє виробництво прогнозується на рівні 46,2 млн. тонн, а загальна потреба внутрішнього ринку оцінюється у 47,3 млн. тонн. З них на харчові потреби – 6,8 млн. тонн, на насіння – 3,1 млн. тонн, на корм для худоби – 15 млн. тонн, на нехарчову переробку – 2 млн. тонн, а на експорт – 2 млн. тонн.

При цьому на кінець 2009-2010 МР очікуються залишки обсягом 6,5 млн. тонн.