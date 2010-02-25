У 5 областях залишаються підтопленими 607 приватних будинків

В Україні залишаються підтопленими 607 приватних житлових будинків і 3987 садиб у п’яти областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуація, у Криму в місті Красноперекопськ підтоплено 45 житлових будинків, введені в дію три горизонтальні дренажні насосні станції. На ліквідації підтоплень від Держводгоспу, комунальних служб і МНС задіяні 21 особа і 6 одиниць техніки і механізмів, у тому числі 15 рятувальників із 5 одиницями техніки.

У Херсонській області, у 35 населених пунктах 6 районів та в обласному центрі, підтоплено 491 житловий будинок та 3455 садиб. На території регіону розташовані 966 дренажних насосних станцій, з яких 40 горизонтальних, у підтоплених зонах працюють 140 дренажних насосних станцій, із них 127 вертикальних і 13 горизонтальних. На ліквідації підтоплень від Держводгоспу, комунальних служб та МНС задіяні 140 чоловік і 31 одиниця техніки та механізмів, у тому числі 27 рятувальників із 4 одиницями техніки.

У Миколаївській області, у 3 населених пунктах Жовтневого району підтоплені 28 житлових будинків і 166 садиб. На території регіону розташовані 38 горизонтальних дренажних насосних станцій, працюють 5 дренажних насосних станцій. На ліквідації підтоплень від комунальних служб задіяні 18 робітників та 3 одиниці техніки.

У Луганській області, у селі Розкішне Лутугинського району, внаслідок збільшення об’єму скидання води з водосховищ Елізаветівське та Лутугінське, а також виникнення льодових заторів на річці Вільхова гідрологічним перевищенням рівня води підтоплені 26 приватних житлових будинків і 319 садиб. Тимчасово відселені з них 52 мешканці. Тривають усунення льодових заторів, укріплення дамби і берега річки мішками з піском. На місці працюють від Держводгоспу, комунальних служб та МНС 122 людини, 22 одиниці техніки і механізмів, у тому числі 94 рятувальники з 12 одиницями техніки.

У Дніпропетровській області, в обласному центрі, місті Новомосковськ та у селі Самарське Петропавлівського району підтоплені 17 приватних житлових будинків і 47 садиб, працюють 17 вертикальних дренажних насосних станцій. На ліквідації підтоплень від Держводгоспу, комунальних служб і МНС задіяні 50 чоловік, 22 одиниці техніки та механізмів, у тому числі 33 рятувальники з 10 одиницями техніки.