МінАП прогнозує сівбу ярих зернових на 15,6 млн. га

Міністерство аграрної політики України прогнозує сівбу ярих зернових культур цього року на рівні минулого року - 15,6 млн. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами заступник міністра аграрної політики України Сергій МЕЛЬНИК.

За прогнозами міністерства, в цілому ярові культури буде посіяно на площі близько 26,5 млн. га. При цьому МінАП прогнозує розширення посівів сої до 700 тис. га, що пояснюється підвищенням попиту на цю культуру.

С.МЕЛЬНИК повідомив, що в Криму і Херсонській області вже почалася сівба ярих. За його словами, терміни сівби відстають на два тижні від торішніх термінів. При цьому С.МЕЛЬНИК відзначив, що забезпеченість вологою набагато вища ніж минулого року, тому це дозволить ярим культурам зійти і розвиватися нормально.

Заступник міністра додав, що є вірогідність пересівання озимих культур, оскільки на сьогодні близько 7% площ (600 тис. га) під крижаною кіркою і є побоювання, що ці площі можуть опинитися під водою під час танення льоду.

С.МЕЛЬНИК зазначив, що в середньому загибель озимих становить близько 8-10% площ щорічно.

«Я розраховую, що посівну кампанію ми проведемо оперативно», - сказав заступник міністра. Він також зазначив, що сьогодні аграрії на 50% від потреби забезпечені мінеральними добривами – вони мають майже 400 тис. тонн мінеральних добрив (у живильній речовині) при потребі на весняний період 787 тис. тонн.

С.МЕЛЬНИК повідомив, що хімічні підприємства України на 15% підвищили ціну на мінеральні добрива, незважаючи на стабільну ціну на газ. Він додав, що за рахунок насиченості ринку велика частина куплених аграріями добрив російського виробництва.

За даними С.МЕЛЬНИКА, забезпеченість аграріїв паливом також вище, ніж на цю дату минулого року. При цьому він додав, що дефіцит коштів на проведення весняно-польових робіт оцінюється в 12 млрд. грн. Проте міністерство розраховує, що ці кошти вдасться частково компенсувати за рахунок державних програм. «Нас гальмує неприйняття бюджету», - зазначив він.

При цьому, за словами С.МЕЛЬНИКА, державна допомога потрібна в першу чергу невеликим і середнім фермерським господарствам, які щорічно збирають близько 10 млн. тонн зерна, оскільки великі товаровиробники ще мають запас ресурсів і можуть реалізувати зерно для забезпечення потреб на посівну кампанію.

При цьому міністерство не прогнозує скорочення посівних площ через дефіцит коштів. С.МЕЛЬНИК повідомив, що з осені аграрії більш як на 13 млн. га провели глибоку оранку. При цьому міністерство закликає аграріїв диверсифікувати культури під час сівби.