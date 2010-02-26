Україна зменшила експорт молочної продукції в 1,7 разу

Україна в 2009 році зменшила експорт молочної продукції в 1,7 разу – до 423 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час ІІІ Всеукраїнського молочного конгресу голова ради директорів Спілки молочних підприємств Вадим ЧАГАРОВСЬКИЙ.

«Експорт молочних продуктів у 2009 році значно зменшився. Якщо порівнювати з 2008 роком, то падіння на 300 млн. дол.», – повідомив В.ЧАГАРОВСЬКИЙ.

За його словами, в 2008 році Україна експортувала молочної продукції на 722 млн. дол., а за підсумками 2009 року – на 423 млн. дол. При цьому експорт твердих сирів у 2009 році становив 90 тис. тонн, із них до Російської Федерації – 67 тис. тонн, що практично відповідає рівню 2008 року.