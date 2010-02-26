Київрада не скасувала продаж столичних ринків

Київрада відмовилась внести до порядку денного сьогоднішньої сесії проект рішення про відміну приватизації Володимирського та Житнього ринків, підготовлений та погоджений спеціальною робочою групою з вивчення цього конфліктного питання.

Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення пропонував внести до порядку денного лідер блоку свого імені в Київраді Віталій КЛИЧКО.

Він передав документ секретарю міськради Олесю ДОВГОМУ з наполегливою вимогою розглянути це питання. В.КЛИЧКО підкреслив, що зранку біля мерії люди очікують на позитивне рішення Київради і переданий ним проект рішення підтримала робоча група.

У свою чергу, О.ДОВГИЙ запропонував узгодити запропоновані різними фракціями кілька різних проектів рішення з вирішення питання навколо приватизації приміщень Володимирського та Житнього ринків. За його словами, загалом подано п’ять таких проектів, і тому необхідно підготувати єдиний консолідований документ.

Крім того, О.ДОВГИЙ зазначив, що депутати мають заслухати доповіді з цього питання представників керівництва ринків і першого заступника Київського міського голови Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, яка курує приватизацію ринків.

Водночас представники фракції Блоку Кличка завели до сесійної зали керівників ринків, а також представників підприємців, які закликали депутатів Київради поставити проект рішення на голосування, не зволікати з його розглядом і відмінити приватизацію.

О.ДОВГИЙ запропонував депутатам голосувати щодо внесення проекту рішення до порядку денного. «За» проголосувало лише 43 із 112 присутніх у залі депутатів.

Після цього секретар Київради запропонував «цивілізовано» розглянути це питання - коли воно широко обговорюється, та рішення узгоджується всіма профільними комісіями та головами фракцій. Після цього він оголосив перерву в засіданні, щоб зняти напругу в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, близько 300 осіб сьогодні пікетують Київраду з вимогою відмінити приватизацію Житнього і Володимирського ринків.

Довідка УНІАН. За даними прес-служби фракції Блоку Кличка, 29 жовтня 2009 р. Київрада прийняла рішення N 541/2610 «Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки», яким передбачено продаж з аукціону будівлі Житнього ринку (вул. Верхній Вал, 16) та Володимирського ринку (вул. Горького, 115). У Блоці Кличка стверджують, що цей проект рішення був поданий з голосу, без пояснювальної записки та обговорення в комісіях і

На початку лютого 2010 р. Блок Віталія Кличка звернувся до контролюючих та державних органів з проханням перевірити законність включення об’єктів комунального майна до програми приватизації.