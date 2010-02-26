Київрада не скасувала продаж столичних ринків
Рішення питання відкладене...
Київрада відмовилась внести до порядку денного сьогоднішньої сесії проект рішення про відміну приватизації Володимирського та Житнього ринків, підготовлений та погоджений спеціальною робочою групою з вивчення цього конфліктного питання.
Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення пропонував внести до порядку денного лідер блоку свого імені в Київраді Віталій КЛИЧКО.
Він передав документ секретарю міськради Олесю ДОВГОМУ з наполегливою вимогою розглянути це питання. В.КЛИЧКО підкреслив, що зранку біля мерії люди очікують на позитивне рішення Київради і переданий ним проект рішення підтримала робоча група.
У свою чергу, О.ДОВГИЙ запропонував узгодити запропоновані різними фракціями кілька різних проектів рішення з вирішення питання навколо приватизації приміщень Володимирського та Житнього ринків. За його словами, загалом подано п’ять таких проектів, і тому необхідно підготувати єдиний консолідований документ.
Крім того, О.ДОВГИЙ зазначив, що депутати мають заслухати доповіді з цього питання представників керівництва ринків і першого заступника Київського міського голови Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, яка курує приватизацію ринків.
Водночас представники фракції Блоку Кличка завели до сесійної зали керівників ринків, а також представників підприємців, які закликали депутатів Київради поставити проект рішення на голосування, не зволікати з його розглядом і відмінити приватизацію.
О.ДОВГИЙ запропонував депутатам голосувати щодо внесення проекту рішення до порядку денного. «За» проголосувало лише 43 із 112 присутніх у залі депутатів.
Після цього секретар Київради запропонував «цивілізовано» розглянути це питання - коли воно широко обговорюється, та рішення узгоджується всіма профільними комісіями та головами фракцій. Після цього він оголосив перерву в засіданні, щоб зняти напругу в сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, близько 300 осіб сьогодні пікетують Київраду з вимогою відмінити приватизацію Житнього і Володимирського ринків.
Довідка УНІАН. За даними прес-служби фракції Блоку Кличка, 29 жовтня 2009 р. Київрада прийняла рішення N 541/2610 «Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки», яким передбачено продаж з аукціону будівлі Житнього ринку (вул. Верхній Вал, 16) та Володимирського ринку (вул. Горького, 115). У Блоці Кличка стверджують, що цей проект рішення був поданий з голосу, без пояснювальної записки та обговорення в комісіях і
На початку лютого 2010 р. Блок Віталія Кличка звернувся до контролюючих та державних органів з проханням перевірити законність включення об’єктів комунального майна до програми приватизації.