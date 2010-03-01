Аграрії вимагають терміново врегулювати фінансування АПК

Аграрії України вимагають від Президента, прем`єр-міністра і Верховної Ради терміново врегулювати фінансування агропромислового комплексу. Про це йдеться у зверненні учасників Аграрного форуму України, опублікованому в газеті «Голос України».

Учасники форуму закликають владу терміново визначитися з обсягами державної бюджетної підтримки на 2010 рік і коштами для компенсації банківських ставок за одержаними кредитами з урахуванням законів України, вирішити питання фінансового забезпечення сільськогосподарських і фермерських господарств для проведення весняно-польових робіт, а також удосконалити систему оподаткування сільгоспвиробників і вжити необхідних заходів для переходу на єдиний податок з розрахунку на 1 га землі.

Також аграрії просять зміцнити фінансово Аграрний фонд України, виділивши з держбюджету 2 млрд. грн., і почати укладення форвардних контрактів на закупівлю зерна урожаю поточного року.

Крім того, вони просять забезпечити поставку сільськогосподарським підприємствам за фіксованими цінами пального і мінеральних добрив через Аграрний фонд, не допустити різкого зростання цін на ці види продукції, а також ухвалити урядове рішення зі створення Державного (іпотечного) аграрного банку.

«Вимагаємо державної бюджетної підтримки у забезпеченні рівня цін на продукцію, який гарантуватиме прибутковість і подальший розвиток галузі, перш за все – молочного і м`ясного скотарства, технологічного переоснащення діючих і будівництва нових ферм і комплексів; виділення довгострокових пільгових кредитів і бюджетних коштів для часткового здешевлення будівництва таких об`єктів; переведення бюджетної підтримки у скотарстві з розрахунку на одну корову і на гектар землі для всіх категорій господарств; організації закупівлі вершкового масла і сухого молока за стабільними цінами до Аграрного фонду», – йдеться у зверненні.

Також аграрії виступають за скасування рішення уряду щодо регулювання оптово-відпускних цін на соціально значущі види продовольчих товарів.

Звернення підписане за дорученням учасників першого Аграрного форуму України головою Аграрного союзу України Юрієм КАРАСИКОМ.