13% посівів озимих доведеться пересіяти

Український гідрометеорологічний центр прогнозує пересівання близько 1 млн. га або 13% посівів озимих культур. Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна АДАМЕНКО.

«Якщо в 2009 році пересіяли 5%, то цього року, за попереднім прогнозом, ця площа може становити близько 1 млн. га або 13%. Ми не говоримо про їх повну загибель, а говоримо, що ці посіви розріджені, малорентабельні, й щоб отримати нормальний урожай, їх потрібно пересівати», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

Вона також зазначила, що протягом зими спостерігалися несприятливі явища, які зрештою призвели до того, що можна очікувати дещо більшу, ніж у останні роки, площу озимих до пересівання. «Причина - зниження температур ще в грудні до встановлення снігу, й льодова кірка, причому кірка спостерігається на багатьох полях, але її шкода скрізь різна - вона шкодить за певних умов. Такі умови склалися в окремих районах Полтавської та Сумської областей. Це буде локальне випадання рослин», - пояснила фахівець.

Крім того, за інформацією Гідрометцентру, очікується підтоплення полів, але воно не страшне, якщо триває менше 8 днів. «Все буде залежати від того, як швидко будуть розвиватися весняні процеси. На сьогодні вони мляві, і якщо для стримування весняного паводку це добре, то для нас (аграріїв - УНІАН) це не дуже добре. Нам було б краще, щоб сніг швидше розтанув і почалася весна, тому що така тривала весна виснажує рослини», - зазначила Т.АДАМЕНКО.

Вона також додала, що Гідрометцентр буде уточнювати свій прогноз у другій половині березня.