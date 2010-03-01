Експерти MEMRB-IRI UKRAINE визнали ЛГЗ «Хортиця» лідером продажів

За даними моніторингової компанії "MEMRB-IRI UKRAINE" в Україні в 2009 році найбільше купувалася продукція ЛГЗ «Хортиця».

Про це йдеться у звіті "MEMRB-IRI UKRAINE" за підсумками дослідження роботи основних учасників вітчизняного ринку міцного алкоголю в 2009 році, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в документі повідомляється, що продукція ЛГЗ «Хортиця» в 2009 році зайняла частку в 22% всього обсягу продажу міцного алкоголю в країні - в грошовому виразі (у грн.), і 21% - в натуральному (у літрах).

Як зазначають експерти, в 2009 році реальним індикатором ситуації на ринку були продажі, що пов`язані із зміною акцизної політики держави і підвищенням мінімального рівня роздрібних цін на горілчану продукцію.

У процесі дослідження експерти "MEMRB-IRI UKRAINE" використовували дані про продажі продукції безпосередньо у торгових точках, а не на відвантаженні продукції підприємства на склади дистриб`юторів. При цьому дані надходили з торгових точок усіх видів: одночасно були охоплені супермаркети, невеликі магазини «біля будинку» і сегмент ХоРеКа.

Водночас у ЛГЗ «Хортиця» спростовують дані асоціації «Укргорілка» про долю виробництва і реалізації продукції «Хортиця», які були озвучені в українських ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛГЗ «Хортиця», говорячи про частку виробництва і реалізації українських виробників міцного алкоголю, серед іншого були представлені дані і про продажі ЛГЗ «Хортиця», який не входить в асоціацію «Укргорілка» і дані якого не запрошувалися.

«Уся інформація, надана асоціацією «Укргорілка», буде поставлена під сумнів. ЛГЗ «Хортиця» готовий піти на мирне вирішення конфлікту у разі публічних вибачень асоціації «Укргорілка» і визнання недостовірності своїх даних. У іншому випадку ЛГЗ «Хортиця» готовий позиватися до суду за фактом розповсюдження неправдивої інформації, що негативно впливає на імідж одного зі світових лідерів виробництва алкоголю», - прокоментували в прес-службі ЛГЗ «Хортиця».

Довідка УНІАН. ЛГЗ "Хортиця" - один із найбільших виробників алкогольної продукції. З 2007 року ДП "Кримський Винний Будинок" входить в найбільший в СНД холдинг, який об`єднує ЛГЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод"; ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Росія).