Цьогорічний врожай винограду знизиться на 40-50% - експерти

Фахівці прогнозують зниження врожаю винограду цього року на 40-50% через пошкодження зимовими морозами. Про це повідомив у розмові з кореспондентом УНІАН кандидат сільськогосподарських наук, завідуючий відділом виноградарства Національного наукового центру “Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Таїрова” Василь ПОЛЯКОВ.

За словами В.ПОЛЯКОВА, значне зниження температур цієї зими призвело до серйозного пошкодження центральних вічок виноградної лози, які, залежно від території, пошкоджені від 50 до 100%. Заміщені вічка менше пошкоджені - загинуло до 30-85%. Він додав, що в більшій мірі пошкоджено столові сорти винограду.

«При такому високому пошкодженні центральних вічок високої врожайності винограду очікувати не доводиться, але й говорити про те, що взагалі не буде врожаю, не можна. За таких пошкоджень, принаймні, 40-50% врожаю технічних сортів і 20-25% столових сортів зібрати вдасться», - зазначив фахівець.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Асоціації виноградарів і виноробів України (АВВУ), близько чверті виноградників України постраждали від морозів. Зниження врожаю винограду, на думку АВВУ, компенсуватиметься за рахунок імпорту виноматеріалів із інших країн, зокрема, Молдови.