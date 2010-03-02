МінАП оцінює стан 10% посівів озимих як незадовільний

Міністерство аграрної політики України на сьогоднішній день оцінює стан 10% посівів озимих як незадовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник Відділу фінансових планів, страхування, кредитування і боргових зобов`язань Міністерства аграрної політики України Олександр ПОЛЕЩУК.

«Згідно з даними тієї довідки, яку збирає щонеділі Міністерство аграрної політики, 80% озимих культур, які посіяні на зерно, перебувають у так званому задовільному стані, 10% перебувають у незадовільному стані й лише 0,1% вважаються знищеними», - повідомив О.ПОЛЕЩУК.

Крім того, він повідомив, що, за даними Мінагрополітики, сьогодні вважаються загиблими близько 5% посівів ріпаку.

«Що стосується ріпаку, то його загибель відзначено на 5% площ, а в задовільному стані перебувають ті самі 80% посівів», - сказав О.ПОЛЕЩУК.