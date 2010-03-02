Експорт зерна з України склав 1,1 млн. тонн – УАК

Експорт зерна з України в лютому ц.р. становив 1,1 млн. тонн, що в середньому майже в 2 рази менше обсягів експорту за попередні місяці. Такі дані УНІАН повідомили в інформаційному центрі Української аграрної конфедерації з посиланням на генерального директора УАК Сергія СТОЯНОВА.

За даними УАК, на зовнішні ринки в лютому ц.р. було поставлено 200 тис. тонн пшениці, 300 тис. тонн ячменю, 600 тис. тонн кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН, Україна з початку поточного маркетингового року (з 1 липня 2009 р.) по 26 лютого 2010 р. експортувала 16 млн. 252 тис. тонн зерна, що на 2,2%, або на 352 тис. тонн перевищує аналогічний показник минулого року.

В цілому на зовнішні ринки Україна експортувала 7,551 млн. тонн пшениці, 4,432 млн. тонн ячменю і 4,07 млн. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, експорт зернових культур у 2009/2010 МР можливий на рівні 22 млн. тонн.