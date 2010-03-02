Київрада скасувала продаж Житнього та Володимирського ринків

Депутати Київради задовольнили протест прокуратури та скасували рішення про приватизацію приміщень Володимирського та Житнього ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 111 з 116 присутніх у залі депутатів.

Як зазначив перед голосуванням секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, проект рішення, представлений сьогодні на сесії, подав мер міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і був підготовлений за участі депутатів з фракцій Блоку Черновецького, Блоку Литвина, ГАКу, Партії регіонів та Блоку Миколи Катеринчука.

Цим документом внесено зміни до програми приватизації майна Києва, а саме скасовано позиції про приватизацію нежитлових приміщень за адресою вул. Горького, 115 (Володимирський ринок) та за адресою Верхній Вал, 16 (Житній ринок). Крім того, рішенням передбачено введення мораторію на вчинення будь-яких дій з відчуження майна Житнього та Володимирського ринків, а також дій, що призводять до зміни профілю та діяльності підприємств “Житній ринок” та “Володимирський ринок”.

Згідно з рішенням Київради, протягом 30 днів буде проведено перевірку фінансово-господарської діяльності вказаних ринків.

Крім того, депутати на одному з наступних засідань Київради заслухають звіти керівництва цих комунальних ринків про роботу їх підприємств, а також розглянуть пропозиції щодо подальшого ефективного використання майна Житнього та Володимирського ринків.

Сьогоднішнім рішенням депутати також задовольнили протест прокуратури на продаж приміщень вказаних ринків. Контроль за виконанням цього рішення покладено на Київську міську держадміністрацію.

О.ДОВГИЙ зазначив, що рішення приймається з метою зняття соціальної напруги в суспільстві.

Разом зі тим, перед початком сьогоднішнього засідання Київради представники профспілок ринків намагалися потрапити до сесійної зали, щоб у разі потреби відстоювати свою позицію перед депутатами. Але охорона Київради не пропускала їх навіть на наполегливі вимоги депутатів з фракцій Блоку Кличка та БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Блок Віталія Кличка повідомив, що звернувся до контролюючих органів з проханням перевірити законність включення приміщень Володимирського і Житнього ринків столиці до програми приватизації.

Коментуючи це звернення, заступник голови фракції Блоку Кличка, член постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг Н.НОВАК повідомила, що 29 жовтня 2009 року Київрада прийняла рішення № 541/2610 «Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки». Вона зазначила, що проект рішення був поданий з голосу, без пояснювальної записки та обговорення у комісіях і передбачає продаж з аукціону будівель Житнього і Володимирського ринків.

22 лютого прокуратура Києва повідомила, що опротестувала рішення Київради про включення нежитлових споруд Володимирського ринку (вул. Горького, 115) і Житнього ринку (по вул. Верхній Вал, 16) у перелік підприємств, які підлягають приватизації та продажу. Протест винесено за результатами перевірки, здійсненої за дорученням прокурора столиці Євгена БЛАЖІВСЬКОГО. Прокуратурою встановлено порушення вимог законів «Про приватизацію державного майна» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Протест підлягає обов’язковому розгляду в Київраді у встановлений законом десятиденний строк.

25 лютого спеціально створена за дорученням секретаря Київради Олеся ДОВГОГО робоча група з вивчення питання приватизації комунальних підприємств «Володимирський ринок» та «Житній ринок» прийняла рішення пропонувати депутатам Київради скасувати рішення про приватизацію приміщень зазначених ринків.