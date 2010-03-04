Аграрії цьогоріч економитимуть на технологіях - експерти

Через дефіцит коштів на проведення весняної посівної кампанії аграрії економитимуть, в першу чергу, на технологіях, що зменшить майбутній урожай.

Таку думку висловив в бесіді з кореспондентом УНІАН керівник групи експертів Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир ЛАПА.

«Дефіцит коштів вплине, швидше, не на кількість площ посівів, а на рівень технологій», - сказав він. «Посівна – це не просто кинути насіння в грунт. Перше питання – яке насіння: можна посіяти елітне насіння, а можна кинути зерно з минулого урожаю. Якщо економиш на насіннєвому матеріалі, ясно, що продуктивність буде нижча. Те саме і з мінеральними добривами, і з засобами захисту рослин», - пояснив він.

На думку фахівця, недотримання технологій може негативно вплинути на майбутній урожай – зменшить врожайність культур і якість одержаного зерна.

Нагадаємо, за оцінками Міністерства аграрної політики України, з 24 млрд. грн., необхідних на проведення весняних польових робіт, аграрії мають близько 12 млн. грн.