У неділю по всій Україні пройде сніг

7 березня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, уночі у західних та північних областях йтиме сніг, у Херсонській, Запорізькій, східних областях та в Криму місцями очікуються сильні опади, налипання мокрого снігу. Вдень у східних областях, Криму та Приазов`ї йтиме помірний сніг, у західних областях місцями невеликий сніг.

На дорогах, крім Криму, ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями, крім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі у північних, західних та Вінницькій області 6-11° морозу, на заході місцями до 15° морозу, на решті території 2-7° морозу, в Криму близько 0°; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та в Криму 0-5° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі на Київщині 6-11°, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.