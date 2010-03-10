Аграрії Тернопільщини планують закупити нової техніки на 112 млн. грн.

Цьогоріч аграрії Тернопільщини планують закупити нової сільськогосподарської техніки на 112 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом сільгосппідприємства мають намір придбати 224 одиниці техніки. За останні кілька років аграріям області вдалося оновити свій машино-тракторний парк на 4%. «Нагальна необхідність в поновленні техніки означає, що в аграріїв області є плани на майбутнє. Але всі ці плани впираються в кредитну політику, адже для купівлі техніки сільгосппідприємствам необхідно залучати додаткові фінансові ресурси», – сказав учора під час прес-конференції голова обладміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

Він зазначив, що за державною програмою часткової компенсації за придбання складальної сільгосптехніки аграрії області у 2009 році не отримали жодної копійки. «Тоді як саме використання найновіших зразків машин і механізмів дає можливість аграріям області запроваджувати новітні технології та досягати вищого рівня врожаїв та нижчої собівартості продукції», – зазначив Ю. ЧИЖМАРЬ.

Як уже повідомляв УНІАН, для проведення комплексу весняно-польових робіт 2010 року сільськогосподарські товаровиробники області мають у своєму розпорядженні 3,8 тис. тракторів, 1,8 тис. плугів, 2,33 тис. культиваторів, 1,9 тис. сівалок та іншу ґрунтообробну та посівну техніку.

Загальна потреба у коштах для проведення підприємствами агропромислового-комплексу весняно-польових робіт становить 661,6 млн. грн., брак коштів наразі складає 112,5 млн. грн.