Від сьогодні діють нові правила ввезення цукру-сирцю

Від сьогодні набрали чинності нові правила ліцензування ввезення цукру-сирцю.

Як повідомили УНІАН в Українській аграрній конфедерації, Міністерство економіки внесло зміни до Положення про порядок видачі ліцензій на імпорт до України цукру-сирцю з цукрової тростини у рамках тарифної квоти, які від сьогодні набрали чинності.

Раніше суб`єкт, що подав заявку на отримання ліцензії, мав надати сертифікат про походження товару. За таких умов імпортер цукру-сирцю мав спочатку сплатити за цукор, завантажити судно і тоді одержати сертифікат про походження товару. Цей сертифікат, разом з іншими документами, необхідно було подати до Мінекономіки для отримання ліцензії. У разі відмови у ліцензуванні імпортер мав сплатити імпортне мито за вже придбаний товар у розмірі 50% вартості. Від сьогодні цю колізію врегульовано на законодавчому рівні, і оригінал сертифікату про походження товару подавати для отримання ліцензії не треба.

При цьому термін дії ліцензії скорочено до 60 днів з дня її підписання, але не пізніше 31 грудня року, на який її видано, у межах тарифної квоти. Також не пізніше 15 днів після закінчення терміну дії ліцензії суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності мають надати до Мінекономіки інформацію про фактичне ввезення товару за ліцензією із зазначенням обсягів.