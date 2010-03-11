У Херсонській обл. реалізація м'яса скоротилася
12:44, 11 березня 2010Агро
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У січні-лютому до 15.1 тис.тон
У Херсонської області в січні–лютому 2010 р. реалізація м'яса худоби і птиці на забій (у живій вазі) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. скоротилася на 3,2% - до 15,1 тис. тонн.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Херсонської області.
Згідно з повідомленням, за 2 місяці 2010 р. в області вироблено 26 тис. тон молока, що на 6,1% менше, ніж у січні 2009 р.
При цьому виробництво яєць у січні-лютому 2010 р. (порівняно з січнем-лютим 2009 р.) збільшилося на 18,3% - до 68 млн. штук.
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