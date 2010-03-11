У Херсонській обл. реалізація м'яса скоротилася

У Херсонської області в січні–лютому 2010 р. реалізація м'яса худоби і птиці на забій (у живій вазі) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. скоротилася на 3,2% - до 15,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Херсонської області.

Згідно з повідомленням, за 2 місяці 2010 р. в області вироблено 26 тис. тон молока, що на 6,1% менше, ніж у січні 2009 р.

При цьому виробництво яєць у січні-лютому 2010 р. (порівняно з січнем-лютим 2009 р.) збільшилося на 18,3% - до 68 млн. штук.