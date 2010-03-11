Кременчуцька кондитерська фабрика зменшила виробництво

«Кременчуцька кондитерська фабрика», що входить до складу кондитерської корпорації «Рошен», у січні-лютому цього року порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зменшила виробництво на 4,7% або 499,2 тон – до 10 тис. 119 тон.

Про це УНІАН повідомили в управлінні економіки міськвиконкому Кременчука.

За даними управління, у січні цього року підприємство виробило 6041,3 тон продукції, а в лютому – 4077,8 тон.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика" засновано в 1898 р. Фабрика увійшла до складу корпорації Roshen. Підприємство входить до десятки найбільших кондфабрик України і виробляє близько 5% від загальноукраїнського об'єму кондитерських виробів.

В асортименті корпорації понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному обсязі виробництва до 200 тис. тон на рік.

Продукція експортують до Росії, Казахстану, Молдови, Естонії, Латвії, США, Канади, Німеччини та Ізраїлю.

Roshen є дочірнім підприємством "Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест", Київ).