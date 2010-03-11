Недобір плодово-ягідних культур і винограду складе 43,7 млн. грн.

У Автономній Республіці Крим через зимові холоди недобір валової продукції плодово-ягідних культур і винограду в поточному році порівняно з ціновим показником 2005 року складе 43,7 млн. грн.

Про це йдеться у постанові Ради міністрів АРК, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, у Криму 25-27 січня 2010 року спостерігали різке зниження температури повітря. Температурний мінімум у повітрі залежно від регіону складав від -11 до -25 градусів за Цельсієм, пониження температурного режиму супроводжувалося сильним обмерзанням віття багаторічних культур.

У Криму встановили пошкодження багаторічних культур на загальній площі понад 10 тис. га, з них плодових - 3,5 тис. га, винограду - 6,6 тис. га, лаванди - 0,5 тис. га. За даними Кримської дослідної станції садівництва Інституту садівництва УААН, загинули бруньки абрикос на 80%, персика на 50-100%. Насадження черешні, сливи і груші постраждали на 20-50%. У Бахчисараї, Червоногвардійському, Першотравневому, Сакськом і Сімферопольському районах загибель центральних бруньок винограду склала 80-95%.

За матеріалами управління агропромислового розвитку РГА в АРК, "збитки прямих витрат" в результаті пошкоджень багаторічних насаджень січневими морозами склали 6,16 млн. грн., економічний збиток від недобору продукції - 63,4 млн. грн. Недобір валової продукції плодово-ягідних культур і винограду в поточному році порівняно з ціновими показниками 2005 року складе 43,7 млн. грн.

У постанові також наголошують, що у ранньовесняний період в сільськогосподарських підприємствах Криму належить провести обрізку багаторічних насаджень з врахуванням підмерзання культур на площі 36,3 тис. га, зокрема садів 12,3 тис. га, виноградників 24 тис. га, а також провести весь комплекс агротехнічних заходів, скерованих на формування і захист урожаю.

Рада міністрів АРК рекомендувала райдержадміністраціям розробити заходи з додаткового виробництво сільгоспвиробниками в 2010 році валової продукції рослинництва з метою заповнення недобору її від багаторічних насаджень, котрі постраждали в результаті морозів цього року. Окрім того, їм доручили організувати та провести агротехнічні заходи, які мають формувати і захищати урожай плодово-ягідних культур і винограду, котрий ще зберігся.